SABAH Güney yazdı CHP’li belediye yolları yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Çukurova ilçesinin CHP'li belediyesinin sorumluluk alanındaki sokakların mayın tarlasına andıran görüntülerinin SABAH Güney'de yer almasından sonra belediye yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle Toros Mahallesi'nde üç aydır yapılmayan yollara asfalt dökülürken, vatandaşlar da sevindi. Yollarına asfalt dökülmesinden memnun olduklarını dile getiren fırın işletmecisi Talip Su, "Uzun zamandır yollarımız yapılmıyordu. Ne zaman belediyeyi arasak hep mazeret bildiriyorlardı. Yollar bozcuk olduğu için hiçbir araç buradan geçmiyor, başka yolu kullanıyordu. Sorunumuzun SABAH Güney'de yayınlanmasının ardından hemen yolları asfaltladılar. Çok teşekkür ederiz"diye konuştu.