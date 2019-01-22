SANKO Sanat’ta ‘Zamansız Renkler’

BUGÜN NELER OLDU

Murat Oğuz'un Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı 'Zamansız Renkler' temalı 9'uncu kişisel resim sergisi 24 Ocak'a kadar gezilebilecek. Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı farklı boyutlarda 32 eserini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan Oğuz, resim sanatıyla, elektriğin olmadığı çocukluk yıllarının soğuk kış gecelerinde, annesinin kendilerine anlattığı masallardan biriyle tanıştığını söyledi. Herkesin görebildiği biçimi değil, ötesindeki özü resmetmeye çalıştığını belirten Oğuz, "Resimlerimdeki figürler acılı ve kederlidir. Fakat aynı zamanda da coşkulu ve isyankârdır. Bazen bir çığlık, bazen sessiz bir ıstırap içindedirler. Çalışmalarıma konu edindiğim kuzgunlar, çiçekler ve portreler tarih ve zamanın ötesindedir. Mekân ve zaman belli değildir. Figürlerimde bilinçli bir deformasyon vardır ve kendi iç dünyamın imgeleridir" dedi. Oğuz'un sergisi, 24 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.