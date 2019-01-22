Yarıyıl tatilinde okulları boyuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

, Mersin ve Hatay'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Adana'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, tadilata ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında, 45 yükümlü, merkez Çukurova İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Sıtkı Kulak Ortaokulu'nun boya, temizlik ve klima bakımlarını yaptı.