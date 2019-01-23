Altıparmak transfer bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi. Altıparmak, çok iyi hazırlandıkları Denizlispor maçında istedikleri sonucu elde edemediklerini dile getirerek,ifadelerini kullandı. Altıparmak, "Önümüzde uzun bir maraton var. Biz artık oyuncularımızla birlik ve beraberliği daha fazla artıracağız. Bazı mevkilerdeki eksiklerimizi transfer döneminde tamamlamak istiyoruz. Özellikle ön bölgedeki eksiklerimizle ilgili tespitlerimizi yaptık ama transferleri gerçekleştiremedik. Birkaç gün içerisinde bunları çözmek istiyoruz. Özellikle forvet ve kanatla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi. ISTANBUL SAHASINDA ETKILIBu hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altıparmak,diye konuştu.