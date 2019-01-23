Altıparmak transfer bekliyor

S
por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi. Altıparmak, çok iyi hazırlandıkları Denizlispor maçında istedikleri sonucu elde edemediklerini dile getirerek, "İkinci yarıya kötü başladık ancak bunu 'dünyanın sonu' diye düşünmemek gerek"
ifadelerini kullandı. Altıparmak, "Önümüzde uzun bir maraton var. Biz artık oyuncularımızla birlik ve beraberliği daha fazla artıracağız. Bazı mevkilerdeki eksiklerimizi transfer döneminde tamamlamak istiyoruz. Özellikle ön bölgedeki eksiklerimizle ilgili tespitlerimizi yaptık ama transferleri gerçekleştiremedik. Birkaç gün içerisinde bunları çözmek istiyoruz. Özellikle forvet ve kanatla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi. ISTANBUL SAHASINDA ETKILI
Bu hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altıparmak, "Ligin iyi takımlarından. Bu maçta neler yaparız düşüncesinden ziyade tek önceliğimiz kazanmak. Rakip özellikle kendi sahasında çok iyi oynuyor. Ne olursa olsun, rakibin direncini kırıp kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"
diye konuştu.