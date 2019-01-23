Çocuk hakları semineri ilgi gördü

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Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü, Evrensel Çocuk Hakları Hareketi'nin kurucusu avukat Laden Asilzade'yi konuk etti. Laden Asilzade tarafından 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan seminerde, çocuk haklarının neler olduğu, anne-babaya, kültürel kimliğe, başkalarının değerlerine ve doğaya saygıya, hoşgörüye, eşitliğe, özgün birey, özgün toplum olma ve sorumluluk sahibi olma konularına değinildi. Asilzade, 18 yaşına gelene kadar her bireyin çocuk olduğunu ve birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ülkemizde de de geçerli olduğunu belirtti. Çocukların haklarını bilmesi gerektiğini ve bu hakların çiğnenmesi durumunda hangi yollara başvurulması gerektiğinden bahseden Asilzade, akran zorbalığı, ev içi ve ev dışı istirmar hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.