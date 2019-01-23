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’da mevlevi edebiyatı anlatıldı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
ÇÜTAM’da mevlevi edebiyatı anlatıldı
ÇUKUROVA Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin konuğu Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç oldu. Prof. Dr. Kılıç, "Mevlânâ Hazretleri ve Mevlevî Edebiyatı Üzerine" başlıklı sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Prof. Dr. Kılıç, "Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî'nin 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında Bilginler Sultanı unvanını almıştır. Ancak Mevlânâ'nın babası öldükten sonra onun talebeleri ve müritleri bu defa Mevlânâ'nın çevresinde toplanmış ve onu tek vâris olarak görmüşlerdir" dedi. Konuşmasına Mevlânâ'nın eserlerinden bahsederek devam eden Prof. Dr. Kılıç, ilk olarak Mesnevî-i Şeriften bahsetti. Bu eserin, klasik Doğu edebiyatında bir şiir tarzının adı olduğunu ve bu sözcüğün "ikişer, ikişerlik" anlamlarına geldiğini söyledi. Mevlevi Şairlerin şiirlerinden örnekler seslendirilen buluşmada ÇÜTAM kitaplığına bağışta bulunanlara teşekkür plaket takdim edildi.
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ÇÜTAM’da mevlevi edebiyatı anlatıldı
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