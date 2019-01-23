‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 18. Haftası kapanış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor ikinci yarıya galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, Tetiş Yapı Elazığspor önünde çok zor bir maç yapacaklarını bildiklerini belirtti. Demirbakan, "İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu" dedi. Teknik adam Demirbakan,şeklinde konuştu.