Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’

‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’

İkinci yarıyı galibiyetle açan ’un hocası Demirbakan, “Bu noktaya hazırlık maçı bile yapmadan geldik. Birkaç hafta sonra takım olarak daha iyi olacağız” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’
Spor Toto 1. Lig'in 18. Haftası kapanış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor ikinci yarıya galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, Tetiş Yapı Elazığspor önünde çok zor bir maç yapacaklarını bildiklerini belirtti. Demirbakan, "İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu" dedi. Teknik adam Demirbakan, "Rakibimiz İyi mücadele verdi, pes etmediler. Biz fazla hazırlık maçı oynayamadık. Bazı eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımızın yokluğu da bizleri zora soktu diyebilirim. Onun için takımın birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğini umuyorum. Bu galibiyeti bizleri Şanlıurfa'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN