‘Hazırlık maçı bile oynayamadık’

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por Toto 1. Lig'in 18. Haftası kapanış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor ikinci yarıya galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, Tetiş Yapı Elazığspor önünde çok zor bir maç yapacaklarını bildiklerini belirtti. Demirbakan, "İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu" dedi. Teknik adam Demirbakan, "Rakibimiz İyi mücadele verdi, pes etmediler. Biz fazla hazırlık maçı oynayamadık. Bazı eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımızın yokluğu da bizleri zora soktu diyebilirim. Onun için takımın birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğini umuyorum. Bu galibiyeti bizleri Şanlıurfa'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum"
şeklinde konuştu.