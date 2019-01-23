Hükümlüler okulların temizliğini yapıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler okulların temizlik işlerini yapıyorlar. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Okullara Farklı Bir Dokunuş Etkinliği"' yarıyıl tatili ile birlikte başladı.Tatil arasında Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri'ne bağlı okullarda 52 denetimli serbestlik yükümlüsünün katılımı ile okulların temizliği yapılmaya başladı. Elbistan'da İstiklal İlkokulu'nda gerçekleştirilen bu etkinliğe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Yusuf Öten, Denetimli Serbestlik Müdürü Memet Aslan, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mükremin Ceran, Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ile yükümlüler katıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Yusuf Öten, Elbistan Denetimli Serbestlik yükümlülerine yönelik eğitim iyileştirme faaliyetleri ile birlikte kamuya yararlı ücretsiz çalışma tedbirleri de yerine getirildiğini söyledi. Öten, bu kapsamda Elbistan'da 35, Afşin'de 14, Göksun'da 7, Nurhak ve Ekinözü'nde birer yükümlü olmak üzere; toplam 58 yükümlünün kamu yararına ücretsiz çalışma yaptığını belirtti. Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla bir çok çalışmalar yapılmakta, ayrıca işledikleri suçlardan dolayı topluma verdikleri zararları bir nebzede olsa gidermek açısından bu gibi çalışmalarla hem topluma ve devlete katkıları olmakta,hemde toplum içerisinde kurumsal işbirliği yapılarak hükümlülerin topluma kazandırılmaları sağlanmaktadır.

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