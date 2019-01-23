Koordinasyon merkezi ikinci evleri oldu

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Adana'da'Sevgiye Engel Yok' anlayışı ile 2009 yılından itibaren engelli anlayışında değişimi başlatan Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onları önemseyen birçok ilke imza attı. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın ilçeye kazandırdığı ve Adanalı Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sıgnak'ın adının yaşatıldığı Engelliler Koordinasyon merkezi engelli bireylerin adeta ikinci evi oldu. Engelli bireyler burada her türlü etkinliklerini gerçekleştirebiliyor. Adana'da ilk engelli koordinasyon merkezini kurarak engelli vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarını sağladıklarını belirten Başkan Çelikcan "Özel tasarlanmış araçlarla engelli vatandaşlarımız evlerinden alınıp merkezimize gelmeleri sağlanıyor. Burada düzenlediğimiz kurslarla engelli vatandaşlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da bu durumdan çok memnunlar" dedi. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Çelikcan ''Hiç dışarıya çıkamayan engelli vatandaşlarımıza dışarı çıkma imkanı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hislerini paylaşarak, onlarında engelsiz bireylerle aynı şartlarda yaşamayı hak ettiği, dolaysıyla onları toplumsal hayata hazırlayacak ortamları oluşturmak en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Engelli vatandaşlarımız hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, bizde sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engellisine sahip çıkan toplum gelişmiş toplumlardır. Engelli vatandaşa sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir" diye konuştu.