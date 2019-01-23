Mega salonda tribün yok!

Adana'da Seyhan Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'Mega Açılışlar' sloganı ile 12 Mart 2017'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açtığı spor kompleksine harcanan milyonlarca lira boşa gitti. Karalar'ın Şakirpaşa Mahallesi'nde 'Kentin en büyük spor tesisi' dediği 9 bin metrekarelik alana yaptığı Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi içerisindeki dev spor salonu projesinde tribünün olmayışı antrenör ve sporcuların büyük tepkisine neden oldu.

RESMİ MÜSABAKA VERİLMİYOR BU NASIL BİR MANTIK?

Tribünün olmaması, basket potalarının gelişi güzel tavana monte edilmesi ve bakımsız görüntüsü nedeniyle Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi'ne iki yılda hiçbir resmi müsabaka verilmedi. Spor salonu için harcanan milyonlar boşa giderken bölgedeki takımlar salonu ücretsiz de olsa kullanamadı. Mahalledeki spor kulüplerinin yöneticileri ve antrenörleri duruma tepki göstererek, "Tribünsüz spor salonunu ilk kez Adana'da gördük" şeklinde konuştular. Adana'daki salonların yetersiz olduğunu belirten antrenörler, "Yapılanlarda tribünsüz oluyor. Bu nasıl bir mantık. Müsabakalarımızda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız, annelerimiz babalarımız nerede oturacak? Tribünsüz saha mı olur! Milyonlarca lira harcanıyor ortada tribün yok. Fıkra gibi. Salonun yapısı ve projesi itibariyle federasyonlarımız, hiçbir resmi müsabakayı bu salona vermemesi de mahallemiz için büyük bir kayıp" dedi.