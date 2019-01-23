Melih Abi: Sokak lambaları gündüz yanıyor gece yanmıyor

Dumlupınar Mahallesi Adana'nın en eski mahallerinden biri. Önce yol sorununu aştılar. Şimdi de yanmayan sokak lambalarına üzülüyorlar. Okurumuz çekmiş gece yanmayan lambaları. Lambalar gece yanmıyor ama gündüz yanıyor. Burası 38022 sokak. Gündüz direkteki lamba yanıyor. Gece sokak karanlık. Buna bir ayar lazım. Belli ki bozulmuş. Enerji Sa ekipleri buraya bir el atmalı. Vatandaşı karanlıkta bırakmayın.



YAYA YOLUNA PARK EDEN SÜRÜCÜLERE NE DEMELİ

BARAJ yolu özellikle geceleri çok hareketli. Araç sürücüleri park edecek yer bulamıyor. Aracını kaldırıma park edenler arttı. Yayalara eziyet veriyor bunlar. Park yasağı var mı yok mu? Aldırış eden yok! Böyle sorumsuzluk olur mu? Vatandaşın yaya geçidi bile kapatılmış. Düşünmeden aracını getirip buraya koymuş. Dikkat etsene. Ceza yedin mi feryat figan etme!