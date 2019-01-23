Toroslar karla doldu, vatandaşlar keyfini çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

rdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği, doğaseverleri Toroslar'ın zirvesinde kar yürüyüşüne götürerek doğa ile buluşturdu, karda piknik yapmalarını sağladı. Doğa ile buluşma saati geldiğinde kar ya da yağmur yağışının etkilemediği doğaseverler havanın da açık olmasından istifade ederek gönüllerince karda yürüyüş yaparak sağlıklı kalmanın kurallarını yerine getirirken kimi vatandaşlar ise kar üstünde plastik poşetler üzerinde kayarak eğlenmeyi ihmal etmediler. Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Emre Erçelik yaptığı açıklamada, dernek üyeleri ve doğaseverlerle Erdemli merkezine 40 kilometre, 2 bin 100 rakımda doğa ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dağlarda kar var iken başka yerlerde yürümenin uygun olmayacağını dile getiren Erçelik, "Erdemli ve Mersin merkezden Toroslar'ın zirvesi için kar yürüyüşüne gelen dostlarla gönlümüze göre yürüyüş gerçekleştirdik. Okulların kapanması doğa yürüyüşümüze ilginin daha yüksek olmasını sağladı. Hem zirvede yürüdük hem de gönlümüze göre kar üstünde piknik yaptık. Karda kayak yapmak için illa ki Palandöken'e, Uludağ'a ve Erciyes'e gitmeye gerek yok. Kar kalınlığının yüksekliği yer yer 50 ile 70 santime kadar çıkıyor. Bizler de burada geziyoruz. Bu yıl kar yağışı çok güzel" dedi