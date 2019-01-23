Türk Dünyası Sanat Çalıştayı açıldı

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Türk Dünyası'na açılan kapısı Adana, üçüncü kez Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Adana kabuğunu kırmıştır. Adana, uluslararası festivaller, kültürel ve sanatsal etkinliklerle anılan yükselen bir marka haline gelmiştir" dedi 29 Ocak tarihine kadar gerçekleşecek olan çalıştayın küratörlüğünü Prof. Dr Birsen Çeken'in üstlendi. Prof. Dr. Çeken, çalıştay boyunca Türk Dünyasının dört bir yanından gelen sanatçıların Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tuvale yansıtacağını ifade ederek çalıştayda 21 ülkeden 70 sanatçının buluşacağını ifade etti. Başkan Sözlü ise Uluslararası Sanat Çalıştayı'na Adana'da ev sahipliği yapmaktan dolayı bahtiyar olduğunu, göreve geldikleri günden bu yana Adana'daki yegane hedeflerinin huzur iklimini oluşturmak olduğunu belirtti.