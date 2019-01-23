Vali Gül’den kadın girişimci vurgusu

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Gaziantep'ive şehrin dinamiklerini daha yakından tanımak için ziyaretlerine devam eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimci Kurulu ziyaretinde kadın girişimci sayısının artmasını istediklerini kaydetti. Kadın girişimcileri başarılı çalışmaları için tebrik eden Vali Gül, "Sizleri hem yaptığınız işlerden hem de gerçekleştirdiğiniz sosyal faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Kadınların sosyal hayatın içerisinde daha aktif yer almasını ve kadın girişimcilerimizin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Bu konuda üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.