Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Gül’den kadın girişimci vurgusu

’den kadın girişimci vurgusu

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Vali Gül’den kadın girişimci vurgusu
Gaziantep'i ve şehrin dinamiklerini daha yakından tanımak için ziyaretlerine devam eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimci Kurulu ziyaretinde kadın girişimci sayısının artmasını istediklerini kaydetti. Kadın girişimcileri başarılı çalışmaları için tebrik eden Vali Gül, "Sizleri hem yaptığınız işlerden hem de gerçekleştirdiğiniz sosyal faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Kadınların sosyal hayatın içerisinde daha aktif yer almasını ve kadın girişimcilerimizin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Bu konuda üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Gül’den kadın girişimci vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN