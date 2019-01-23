Vural: 3 transfer daha olacak

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, bir hücum, bir 9 numara, bir de 10 numara transferi düşündüklerini söyledi. Vural,diye konuştu. Ligin ikinci yarısı için transferin son dakikasına kadar düşündükleri pozisyonlara oyuncuları alıp artık Adana Demirspor'u yarışacak takım olarak sahaya sürmek istediklerini söyleyen Vural, "Amacımız ilk 2'ye girmek ya da Play-Off'a kalan takımlar içindeki en iyi kadroya sahip olmak" dedi.