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Vural: 3 daha olacak

Demirspor’un , “Temasta olduğumuz arkadaşlarla henüz anlaşamadık. Üç oyuncu almak istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Vural: 3 transfer daha olacak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, bir hücum, bir 9 numara, bir de 10 numara transferi düşündüklerini söyledi. Vural, "İstanbul'da toplantılar devam ediyor ama henüz temeasta olduğumuz arkadaşlarımızla bir anlaşma zemini bulamadık. Onun yerine diğer alternatifleri göz önüne aldık" diye konuştu. Ligin ikinci yarısı için transferin son dakikasına kadar düşündükleri pozisyonlara oyuncuları alıp artık Adana Demirspor'u yarışacak takım olarak sahaya sürmek istediklerini söyleyen Vural, "Amacımız ilk 2'ye girmek ya da Play-Off'a kalan takımlar içindeki en iyi kadroya sahip olmak" dedi.
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Vural: 3 transfer daha olacak
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