Adana marka kent oluyor

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AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından kendisine destek vermek adına düzenlenen toplantıya katıldı. Kentte yatırım yapan gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Sözlü'ye Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' plaketi takdim edildi Adana'nın gelecek yüz yılını inşa edecek projelere imza atan, şehrin önünü açan planlamaları ile modern, çağdaş Adana'nın baş mimarı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından kendisine destek amaçlı düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Sözlü, kentte yeni imar alanı açmadığını, ada bazında yapılan uygulamalarla ve haritalara işledikleri planlamalar ile şehrin geleceğine ışık tuttuklarını aktardı. Aşağı Seyhan'ın ve Yüreğir'in yenilenmediği bir Adananın yenilenemeyeceğini ifade eden Başkan Sözlü, Yüreğir'i kıymetlendiren 3 büyük köprünün çalışmalarının devam ettiğini belirtirken kente sonsuz bulvarlar kazandırdıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Mahsum Yeşil tarafından Başkan Hüseyin Sözlü'ye yılın belediye başkanı plaketi takdim edildi.