Azmetti bir yılda 60 kilo verdi

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Kahramanmaraş'tafazla kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi, merdiven inip çıkması yasaklanan kadın, dengeli beslenme ve spor sayesinde 1 yılda 60 kilo vererek büyük bir değişime imza attı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Dilek Eskigün, dengesiz beslenme nedeniyle yaklaşık 108 kilograma ulaştı. Kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlanan Eskigün'e, doktorunun tavsiyesi üzerine yürümesi ve merdiven çıkması yasaklandı. 1 yıl önce başladığı spor ve dengeli beslenme sayesinde sağlığına kavuşan Eskigün, fazla kilolarından da kurtulmuş oldu. Eskigün, azimli ve kararlı bir şekilde spor yaparak zayıfladığını söyledi. Eskigün, "Fazla kilolarım nedeniyle şikayetçiydim ve doktora gittim. Doktor bana, kaldırımda yürümemi, merdiven inip çıkmamı yasakladı. Ben artık kendimi yaşımdan büyük hissetmeye çalıştım. 108 kilodaydım ve bir yıl içinde dengeli beslenme ve spor sayesinde 60 kilo zayıfladım. Hocamın da desteğiyle ağırlığım 48 kiloya kadar indi. Şimdi daha rahat bir şekilde işlerimi hallediyorum" dedi.