Erdoğan, Rabia’nın sesine kulak verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 yıl önce yakalandığı kanseri yenen ancak yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Rabia Armutçu, Cumhurbaşkanlığının talimatıyla yeniden yürüyebilmesi için tedavi edilecek. Armutçu, azmi ve ailesinin de desteğiyle yakalandığı omurilik kanserini yenmeyi başarırken, hastalığı döneminde yürüme yetisini kaybetmişti.

RAPORLARI İNCELENDİ

Yeniden ayağa kalkmak ve yürümek hayaliyle yaşam mücadelesi veren Armutçu'nun yardım çağrısına Cumhurbaşkanlığından olumlu cevap geldi. Cumhurbaşkanlığının talimatıyla genç kızın tedavisi için harekete geçen Hatay Valiliği ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Armutçu'yu evinde muayene edip, raporlarını inceledi. Yetkililer, Rabia'ya tedavisi için kendisini Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceklerinin müjdesini verdi. Armutçu, ilk adımları atacağı anı iple çektiğini söyledi. Yakın-larının öleceğini zannettiklerini ancak kendisinin kanseri atlattığını belirten Armutçu, "Omurilik kanseriyim. Üstüne iki defa ameliyat oldum. Aynı zamanda kemoterapi gördüm. Saçlarım ve kaşlarım döküldü. Her yerim de morarıyordu. Artık bir umudum var. Omurilikteki kanser parçaları yok oldu." dedi.

ALLAH RAZI OLSUN

Tamamıyla yürüyebilecek bir hasta olduğunu, doktorlarının da bunu öngördüğünü anlatan Armutçu, yürüyebileceği günleri görmek istediğini dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sesine kulak verdiği için teşekkürlerini ileten Armutçu, "Bir mucizenin üzerine yeni bir mucize gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hastaneye kabul edildim" diye konuştu.



ANNENİN MUTLULUĞU

Rabia Artumçu, "Oraya gidip tedavi olacağım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra tedaviyle beraber çok daha iyi yere geleceğim. Yürümeyi umut ediyorum yürüyünce inşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu. Anne Deniz Armutçu da "Allah razı olsun sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurdular. Umudumuz var" dedi.