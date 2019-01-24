Gaziantepspor ligden çekildi

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FF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldı. Yönetim, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır borç yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası aldığını hatırlattı.
Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması, ağır yenilgilerle Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır.
Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz ligden çekilme kararı almıştır. Bu kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir.
Aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir."