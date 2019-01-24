Gaziantepspor ligden çekildi

BUGÜN NELER OLDU

FF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldı.Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz ligden çekilme kararı almıştır.Aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek,