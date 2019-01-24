Hatay’ın doğa güzelliği: Harbiye Şelaleleri

BUGÜN NELER OLDU

Defne ilçesindeki turistik mekanlardan Harbiye Şelaleleri yarı yıl tatilinin de başlamasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Medeniyetler şehri Hatay'ın gözde mekanlarından olan Harbiye Şelaleleri, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Yunan mitolojisinde Apollon'un aşkı ve Daphne'nin kaçışı hikayesiyle ilgi çeken şelaleler Hatay turizmine önemli katkıda bulunuyor. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Hatay'ın kültür, doğa, inanç ve gastronomi turizmi yönünden rağbet gören bir şehir olduğunu söyledi. Nacioğlu, "Hatay birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Üç semavi dinin kardeşçe bir arada yaşadığı bir şehir olması nedeniyle turistlerin ilgi odağı oluyor. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran şelalelerimiz de bu ziyaretlerden nasibini aldı" dedi.