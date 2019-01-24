Hayatımızı jandarma kurtardı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar yaylasında yoğun kar yağışından dolayı yayla evinde bir haftadır mahsur kalan dayı ve yeğenini Jandarma ekipleri kurtardı. Jandarmaları karşısında görünce sevinç gözyaşı döken Cengiz Erkek ve dayısı Mustafa Erkek, "Jandarma ekiplerimizi karşımızda görünce dünyalar bizim oldu .Allah bu ülkenin askerine zeval vermesin" dedi.

GÖLETİ BEKLİYORLARDI

Andırın ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Çığşar yaylasında bir gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ve dayısı Mustafa Erkek yoğun kar yağışından dolayı yolların kapanması ile yayla evinde mahsur kaldıklarını belirterek, "Evin bir bölümüne çığ düştü. Zor anlar yaşadık. Durumu hemen telefonla yakınlarımıza jandarmaya bildirdik" dedi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz durumu yetkililere bildirip bölgede bulunan jandarma ekiplerine dayı yeğenin kurtarılması için talimat verdi. Albay Numan Öksüz telefonla ulaştığı bekçilere, "Sakin olun. Telaşlanmayın. Devletimizin tüm birimleri Valimiz Vahdettin Özkan'ın emriyle harekete geçtik. Sizi oradan kurtaracağız" dedi.



3 METRE KAR VAR

Elektriklerin de olmadığı yayla yolunun açılması için jandarma ekipleri ve İl özel idare ekipleri iş makineleri ile kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede 7/24 çalışma yaptı. 6 gündür zor şartlar altında mahsur kalan Cengiz Erkek ve Mustafa Erkek'e ekipler yolun bir kısmını yürüyerek de olsa ulaştı Bekçilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.