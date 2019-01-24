Melih Abi: Zeytin ağaçları can çekişiyor bakım lazım

Eskiden fidan ihtiyacımızı Ziraat'ten karşılardık. Hala da öyle ama… Okurumuz Mehmet Alpaslan başka bir şeye dikkat çekti. Diyor ki; Tarım Araştırma bahçesindeki zeytin ağaçları kaderine terk edilmiş. Molozlar içinde kalan zeytin ağaçları can çekişiyor. Bu ağaçlar değerli ağaçlar kıymetini bilmemiz lazım." İnşallah dikkat çeker de ağaçlar bakıma alınır. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki… Sayın Valim ziraatçıların kulakları çekilmeli.

KORNA TERÖRÜ BİR GÜN BAŞ AĞRITACAK

Korna teröründen bıktık. Şehir içi trafiğinde sürekli korna çalan sürücüler çarşıdaki herkesi bezdirdi. Büyük Postane civarı, Cemal Gürsel Caddesi'ne giden yolda mesela… Burası kesişme noktası. Trafik haliyle tıkanıyor… Ama adam durmuyor ki… Dittt, dattt kornaya basıp duruyor. Hele minibüsler, hele de onlar. İnsanlar zaten burnundan soluyor. Bu korna çalmalar da insanın tepesini attırıyor. Okurlarımız bir görevli memur konulsun, gereksiz korna Çalanlara ceza uygulansın istiyor.