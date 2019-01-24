Mersin sahilleri normale döndü

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'degeçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bir afete dönüşen fırtınanın etkisiyle deniz taşarak Mersin'in en işlek bulvarlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı'nı kapatırken, bir gün boyunca trafik akışı sağlanamamıştı. Kent içinde birçok yerde ağaçlar, elektrik direkleri, trafik lambaları ve panolar devrilirken, çok sayıda mahalleye de elektrik verilememişti. Aşırı yağışlar ise bazı mahallelerde su baskınlara yol açmıştı. Fırtınanın etkisiyle bir gemi karaya otururken, açıkta bekleyen ve kıyıda bağlı olan balıkçı tekne sahipleri de zor anlar yaşamıştı. Öte yandan Mersin merkez ve ilçelerindeki seralar da parçalanarak sular altında kalmış, birçok dere ve çay taşarak yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden olmuştu. Fırtınanın etkisiyle sahilde birçok taş, bank, iskele yerinden sökülürken, ayrıca derelerden ve çaydan denize gelen ağaçları da dalgalar kıyıya vurmuştu. Tüm sahil boyu fırtınadan zarar görürken, bir haftadan beri belediye ekipleri sahili temizlemek ve yerinden sökülen taş, bank ve iskeleleri onarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde sahil bandı büyük oranda temizlenirken, vatandaşlar da yeniden yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen sahilin eski görünümüne kavuştuğu görülürken, ekiplerin bazı bölgelerde çalışması sürüyor.