Moussa Sow Gazişehir'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı. Altıparmak, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi. Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık" dedi. Sow'un Cuma günü Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen teknik adam, "İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız" diye konuştu. Sow'u Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, "Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister" dedi.

ŞEHRE HEYECAN GELİR

Senegalli yıldızın takıma kısa sürede adapte olması durumunda güzel işler çıkarabileceğine inandığını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Transfer gerçekleşirse Gaziantep şehrinde büyük bir heyecan yaratacak bir isim. Gazişehir Gaziantep kulübü olarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. hata yer vermeyeceğiz" diye konuştu.