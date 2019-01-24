Sürre Alayı’ndaki sandığa büyük ilgi

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Gaziantepli bir deri ustası tarafından 1897'de yapılan ve Osmanlı döneminde her yıl Hicaz'a gönderilen Sürre Alayı'nda kullanılan deri sandık, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde açılışı yapılan, içerisinde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kenti anlatan eserlerin yer aldığı Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki Kent Arşivi'nde birbirinden önemli belge ve eser bulunuyor. İşgal yıllarında Fransız askerlerinin yakınlarına yazdığı kartpostallardan eski gazete ve dergilere, fotoğraflara, Hicaz Demir Yolu yapımı sırasında Gazianteplilerin yaptığı bağışlar, höşür vergisi makbuzları ve şehre yapılan görevlendirme yazılarına kadar çok sayıda belgenin bulunduğu merkez, arşiv araştırması yapmak isteyenlerden de ilgi görüyor. Şerri mahkeme sicillerinin tıpkı basımlarının da alındığı arşivde, Şubat 1897'de Gaziantepli Kanberzade ailesi tarafından yapılan deri Sürre sandığı dikkati çekiyor. Üzerinde, Osmanlıca "Böyle üstadı yegane-i Ayıntap, Kanberzade demekle şöhretyab" yazan sandığın, Sürre Alayı'nda Hicaz'a gönderilen hediyelerin, yardımların ve paraların muhafazası için kullanıldığı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, yaptığı açıklamada, kentin tarihi, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel değerlerinin kaydedildiği, şehrin geçmişini ve gündelik yaşantısını belgeleyen Kent Arşivi çalışmalarını tamamladıklarını ve 2018'de açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Arşivde 62 bine yakın dijital fotoğraf, belge, görsel, işitsel materyal ve 2 bine yakın basılı eser, kitap ve süreli yayın bulunduğunu belirten Alpay, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ile Genelkurmay arşivindeki Gaziantep ile ilgili bütün belgeleri aldıklarını ifade etti. Alpay, Osmanlı döneminde her yıl hac mevsiminden önce Mekke ve Medine halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen para ve hediyelerden oluşan Sürre Alayı'nın sandıklarının Gaziantepli ustalarca yapıldığına dikkati çekerek, bu sandıklardan birini bir koleksiyonerde bulduklarını ve satın aldıklarını kaydetti.