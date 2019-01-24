Zabıtaya ‘etiket’ eğitimi

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık 2018'de açıkladığı "İkinci 100 Günlük İcraat Planı'nda Tüketicini Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında zabıtalara yönelik olarak 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı' yapıldı. Etkinliğe Adana'nın yanı sıra Mersin ve ilçelerinde görev yapan zabıta personeli katıldı. Uzmanlar, haksız fiyat artışının önüne geçilmesini hedeflenen denetimlerde neler yapılması gerektiği anlattı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri zabıta birimleri ile koordineli mesai mefhumu gözetmeksizin denetimleri sürdürdüklerini söyledi. Ekiz, "Esnaf, firma ve işletmelerin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetleri verirken aynı zamanda bilinçlendirilmesi, tüketicilerimizin daha etkin korunması ve sorunların çözümlenmesi yönünde il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.