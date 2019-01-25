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185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi: 25.1.2019
185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu
NİĞDE'DE balıkçı tezgahında sergilenen 185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu. Balıkçılık yapan Halil Cullaz, Akdeniz'de yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinosu Niğde'ye getirdi. Tezgaha 4 kişiyle taşınan orkinoslar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Cullaz, tüketicilerin orkinosu sevdiğini belirterek, "Orkinos Akdeniz'in derin sularında büyük tekneciler tarafından yakalanan bir balık. Daimi olarak tezgahımızda bulunmaz. Senede bir iki sefer denk gelirse biz de Niğde'ye getiriyoruz. Geçmiş yıllarda da sattık. Tüketicilere senede en az bir kere almalarını öneririz" dedi. Kilogramı 30 liradan satılan orkinoslara ilgi gösteren vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirdi.
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185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu
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