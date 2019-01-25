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Çocuk istismarcısına 54,5 yıl hapis cezası

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019
Gazıantep'te 4 yıl önce 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip yaraladığı gerekçesiyle hakkında 50 yıl hapis cezası verilen sanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dosya ile ilgili tebligat yapılmadığı için Yargıtay'ın bozduğu davada 54,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Süzer ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, önceki kararın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliğ edilmediği için Yargıtay tarafından bozulduğunu belirterek sanığa söz hakkı verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğun babası tarafından kendisine bırakıldığını iddia ederek "Ben de tren istasyonuna bırakıp gittim" diye konuştu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, "nitelikli cinsel istismar", "hürriyeti yoksun kılma" ve "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 54 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığa indirim uygulanmamasına da hükmetti.
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Çocuk istismarcısına 54,5 yıl hapis cezası
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