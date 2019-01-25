Çok çalışıp seçim hediyesi vereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Erdemli adayı Mükerrem Tollu, MHP ilçe başkanı Fatih Serin, Ülkü Ocakları Başkanı Cevat Şahin, Belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Belediye başkan aday adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Topçu'nun yeniden AK Parti ilçe başkanlığı görevine atanması dolayısı ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, "Önümüzde yerel seçim var bu seçimde AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatları ile seçimlerde ittifak çalışmasını yapacağız. Çok çalışıp belediye başkanlıklarını her iki liderimize seçim hediyesi olarak vereceğiz" dedi. MHP ilçe Başkanı Fatih Serin ise, "31 Martta da Cumhur İttifakı olarak en güzel sonucu alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.