Fetö’cü hainlere ceza yağdı

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Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik yürüttüğü operasyonlarda yakalanan ve haklarında açılan soruşturma kapsamın da yargılanan Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği (KALİDA) başkan ve üyelerinin de arasında olduğu 26 sanıktan 23'üne 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu 3 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Savunması alınan tutuklu sanıklardan eski öğretmen Rüstem Ç. herhangi bir örgüte üye olmadığını, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şahısların aleyhine beyanda bulunduğunu öne sürerek beraatını talep etti. Tutuklu sanıklardan Rafet A.ise "FETÖ/ PDY'nin silahlı terör örgütü olmadığını düşündüğünü" ifade ederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tutuksuz sanıklardan eski KALİDA Başkanı Osman G. ise dernek başkanı olana kadar bu yapıyla hiçbir bağlantısının olmadığını ancak 2005-2006 yılında "cemaat" denen bu yapıyla tanıştığını belirterek, 2013-2014 yıllarından bu yapının gerçek yüzünü gördüğünü ve 2015 yılında KALİDA'dan istifa ettiğini savundu. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.