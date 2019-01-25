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Gazişehir istikrar arıyor

Kırmızı-siyahlı ekibin , İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçerek galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Gazişehir istikrar arıyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yarın oynayacakları İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istediklerini söyledi. Rakiplerinin özellikle kendi sahasında iyi mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak, "Rakibimiz iyi pas yapıyor. Bizim bu maçı kazanmamız için önce rakibin direncini kırmamız lazım. Bunu başarıp hedefimiz olan 3 puana ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de var" diye konuştu. Mehmet Altıparmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerine işaret ederek, "Üst lige çıkabilmek için galibiyet sayımızı artırmamız lazım. Bunun için de istikrara ihtiyacımız var. İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Eksik mevkilere getirmek istediğimiz oyuncular da yavaş yavaş geliyor. Daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Gazişehir istikrar arıyor
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