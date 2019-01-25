Gazişehir istikrar arıyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yarın oynayacakları İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istediklerini söyledi. Rakiplerinin özellikle kendi sahasında iyi mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak,diye konuştu. Mehmet Altıparmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerine işaret ederek,ifadelerini kullandı.