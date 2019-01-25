Narenciye bahçesinde kayıkla hasat

Adana'da narenciye bahçelerini su basan çiftçiler, suların çekilmemesi nedeniyle daha fazla beklemeyerek kayıkla hasat yaptı. Çiftçi Halil Şimşek, "Devletimiz takviye motopomp vermezse suların çekilmesi Nisan ayını bulacak. Bu sürede bahçemdeki tüm ağaçlar çürür. Benim 60 dönüm bahçemde 250- 300 bin lira zararım var" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ

Adana'da haftalardır süren yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı doluluk oranına ulaştı. Fazla suyun boşaltılması için baraj kapaklarının açılmasıyla ilin birçok ilçesinde tarım arazileri, sular altında kaldı. Tuzla ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde narenciye bahçesi olan çiftçiler, su basan bahçelerinde kayıklarla dolaşarak mandalina hasadı yaptı. Çiftçiler yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

TAKVİYE MOTOPOMPİSTİYORUZ

Bahçenin sahibi Halil Şimşek, ağaçlarının sular altında kaldığını ve bu bahçeden 3 yıldır verim alamadığını ifade ederek, "Daha önceden burada bir sulama kanalı vardı. Sular başka yere akarak, fazla su boşalıyordu. Ancak yıllardır bahçelerimiz sular altında kalıyor. Biz devletimizden 3 tane daha takviye motopomp istiyoruz" dedi.



200 İLA 300 KİLOGRAM MANDALİNA

Narenciye bahçelerinin 1 aydır sular altında kaldığını ve zor şartlar altında meyvelerini kurtarmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, "Kayıkla gezerek, günlük 200 ila 300 kilogram arası mandalina topluyoruz. Bu mandalinaları pazarda satıyoruz. Bu da bize ekstra bir masrafa sebep oluyor. Önümüzde yağmurlar var. Suyun bu şekilde çekilmesi mümkün değil" dedi.