Öğrencilere beslenme kabı dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine değindi. Çocukların annelerinin yaptıkları yemeklerinin çok önemli olduğuna değinen Tahmazoğlu, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine iki hazneli, ısı kaybını önleyen 112 bin modern beslenme kabı hediye etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hem öğrencilerin gönlünü kazandı hem de obeziteye karşı savaş açmış oldu. Tahmazoğlu, öğrencilerin hazır yiyecekler yerine annelerinin evde hazırladığı sağlıklı gıdalarla beslenebilmeleri için özel olarak hazırlattırılan ısı yalıtımlı ve iki hazneli, içi çelik kaplamalı modern beslenme kaplarını, ilçedeki 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine dağıtımını gerçekleştirdi.