Pentex’e yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen PENTEX Fuarı çok sayıda davetlinin katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep'in, birliği, kardeşliği ve iş yapma kültürüyle dışarıda da çok güzel bir imaja sahip olduğunu belirtti. Vali Gül, "Gaziantep'te son iki ayda 2 milyar liralık bir yatırım hamlesi başladı. Denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan, 12 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehir Gaziantep. Suriye'ye bile şu savaş ortamında 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Bir gün Suriye'de barış hakim olacak. Oranın tamamı güvenli bölge olacak ve o zaman Gaziantep bir yıl içerisinde ihracatını dörde, beşe katlayacak" dedi. Milletvekili Nejat Koçer kentin ortak aklını oluşturan herkesin fuarda olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2000'li yılların başında fuarlar kenti olmak hedefiyle yola çıktığımızdan bugüne hamdolsun çok büyük mesafe kat ettik" dedi. GSO Başkanı Adnan Ünverdi de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, üretim ve oluşturduğu katma değer, ihracattaki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.