Rahatsızlanan kadının yardımına jandarma yetişti

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Kahramanmaraş'ınGöksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta kadın, iş makinası ve jandarma ekiplerinin gayreti ile hastaneye ulaştırıldı. Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi, Bahçeobası mezrasında yaşayan 58 yaşındaki kalp hastası Nazik Aktaş, rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşamaması nedeniyle vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Çardak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göksun Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonunda yaklaşık 3 kilometrelik yol temizlenerek, jandarma aracına bindirilen hasta sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kalp hastası Nazik Aktaş, daha sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.