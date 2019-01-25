Trafık polısınden yayalara broşürlü uyarı

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KAHRAMANMARAŞ'TA trafik polisleri ışık ihlali yapan yayaları, bastırdıkları el broşürleri ile daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaklarda yolun karşısına geçen vatandaşları hem uyardı, hem de kural ihlaline uymayan yayalara 108 lira cezai işlemin uygulanacağını bildirdi. Trafikle alakalı toplumsal bilinç ve mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, kural ihlali yapan yayalara da bundan sonra cezai işlemin uygulanacağını hatırlattı. Gürbüz, "Hükümetimizin hazırladığı 100 günlük eylem planıyla kapsamında, trafikle alakalı yaya öncelikli trafik uygulaması var. Bu çalışmayla ilgili biz de yayalarımızı bilgilendirme amacıyla broşür dağıtıyoruz" dedi.