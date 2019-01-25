Ümraniye’ye odaklandı

ADANASPOR, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, bir yakınının vefatı nedeniyle teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın şehir dışında olması sebebiyle yardımcı antrenör Ali Asım Balkaya yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sürdü. Bireysel çalışmalarla sona eren antrenman, 1 saat 15 dakikada tamamlandı. Sakatlıkları geçen Kenan Karışık ve Gökhan Sazdağı antrenmana katılırken, Robert Feczesin takımdan ayrı çalıştı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.



ADIM ADIM HEDEFE

SPOR Toto 1. Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Adanaspor, üst sıralara yükselerek play-off potasında yer almayı amaçlıyor. Ligde 22 puanla 11. sırada bulunan turuncu-beyazlıların Rumen orta saha oyuncusu Claudiu Bumba, iyi bir takım olduklarını ve hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Bu hafta sahalarında Ümraniyespor'u konuk edeceklerini belirten Bumba, "Sezona kötü başlangıç yapmıştık. İlk 6 maçımızda istediğimiz sonuçları alamamıştık ama sonradan durumu düzeltmeye başladık. Şu anda mücadelemize devam ediyoruz. Maçları hafta hafta değerlendiriyoruz. Esas amacımız sezonu ilk 6 içerisinde bitirerek play-off mücadelesine kalmak, bunu CLAUDIU BUMBA hedefliyoruz" dedi.