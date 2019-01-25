Volkan Şen geliyor

Adana Demirspor'da Volkan Şen rüzgârı esiyor... Mavi-lacivertli takımda kulüp başkanı Murat Sancak, daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile anlaşma sağladı. Konyaspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2018 tarihinde sona eren ve o tarihten bu yana kendisine kulüp bulamayan Volkan Şen ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Bu arada Adana Demirspor ile Denizlispor arasında yarın Denizli Atatürk Stadı'ndaki oynanacak karşılaşma için mavi-lacivertli taraftarlara 750 bilet verildi. Hazırlıklarını sürdüren takımda teknik direktör Yılmaz Vural, Denizlispor ile aynı hedefe koştuklarını belirterek, "Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Kardemir Karabükspor'u yendik. Denizlispor'u da geçerek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



Murat Sancak: KUTLU İSTEMEDİ

KULÜP Başkanı Murat Sancak, Volkan'ı aslında sezon başında kadrolarına katmak istediklerini belirterek, "Ancak o dönem teknik direktör Hakan Kutlu, 'Benim sistemime uymuyor' diyerek, transfere onay vermemişti. Kısmet bugüneymiş. Transferde artık sona geldik. Bu noktada da eski kulübünden transferi için izin almamız gerekiyor. O izni de aldıktan sonra Volkan Şen transferini de kamuoyuna açıklayacağız. Ardından Volkan gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak" şeklinde konuştu.