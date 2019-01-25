Yedikuyular kayak merkezi ilgi odağı oldu

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KahramanmaraşBüyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Okulların sömestre tatiline girmesi ile birlikte ailelerin akın ettiği Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gerek il içerisinden gerekse civar illerden insanlar akın akın gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş şehir merkezine 13 kilometre mesafede bulunan 250 kilometrelik yarıçapta bölgenin ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğine sahip olan Yedikuyular'a Kahramanmaraşlıların dışında Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Amasya'dan turisteler de gelerek keyifli bir gün geçiriyor