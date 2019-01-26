10 yıldır kuru bizleri mutlu eder olan pınar akmaya başladı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaklaşık 10 yıldır akmayan pınar yağışların etkisiyle tekrar akmaya başladı. Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan pınar, 1955 yılında çeşme haline getirilerek Yavuzeli halkının su ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Pınar yeterince yağış olmamasından dolayı 10 yıl önce kurudu. Bu yılki yağışlar pınarın gür bir şekilde akmasını sağladı. Yavuzeli Cingife Mahalle Muhtarı ve mahalle sakini Sami Kızık, pınarın akmaya başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yaklaşık 8-10 yıldır su akmayan pınarımızda bu yıl Allah'a şükür olsun 2018-2019 yılı yağan yağmurun etkisiyle ilçe merkezindeki pınarımızın borularda dolu dolu su akmaya başladı" dedi. Pınar hakkında konuşan bir diğer mahalle sakini Mehmet Güzel ise, "1955'de yapılan pınarımız 30 veya 35 yıl önce vatandaşlarımızın 7'den 70'e gelip su ihtiyacını karşılıyordu. Halk burada kilimlerini, elbiselerini ve daha birçok ihtiyacını pınarın suyunu kullanarak karşılıyordu. Pınarın çevresi cıvıl cıvıl çocuklarımızla dolarken çeşitli oyunlar oynanıyordu. Tek ilçemiz değil ayrıca ilçemize bağlı köylerimizde pınarın suyundan faydalanıyorlardı" ifadelerini kullandı.