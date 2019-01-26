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Aşırı yağış TIR’ı kaydırdı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Aşırı yağış TIR’ı kaydırdı
Antalya'dan Mersin'e seyir halinde olan 01 DLG 31 plakalı TIR bölünmüş yol üzerinde keskin virajı alamayarak kaydı ve şarompole yuvarlandı. Anamur'un Melleç (Demirören) mahallesi Badem içi mevkiinde kayan TIR'ın şoförünün, şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, araçta maddi hasar oluştu. Kazayı gören sürücüler TIR şoförünün yardımına koşarak yol güzergahı içinde tedbir aldılar. Anamur'da aşırı yağışlar nedeniyle Anamur-Melleç arasında yeni açılan bölünmüş yol üzerinde dikkat edilmesi uyarısı yapıldı
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Aşırı yağış TIR’ı kaydırdı
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