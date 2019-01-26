Avcı’nın güveni tam

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Gündoğdu Adana Basketbol evinde, lider Çukurova Basketbol'u bugün saat 15.00'te Menderes Spor Salonu'nda konuk edecek. Asbaşkan Pala İbrahim Avcı takımlarını çok zorlu bir mücadelenin beklediğini söyledi. Avcı, "Ligin en formda takımını konuk edeceğiz. Çukurova bu sezon ligde hiç kaybetmedi. Çok iyi mücadele edip, rakibin temposunu düşürmeliyiz. Sporcularımıza güveniyorum. Genç bir takımız. Adana halkını bir kez daha bu takımı desteklemek için tribüne davet ediyorum. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Çukurova karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.