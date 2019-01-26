Azerbaycanlı Milletvekili Ressam Ulviye Hazeyava Adana’da

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Türk Sanat Çalıştayı'na katılan Azerbaycanlı Milletvekili Ulviye Hazeyava, "En dürüst siyasetçiler ressamlardır" dedi. Hazayeva, çalıştaya Nahçıvan'dan geldiğini, Nahçıvan Ressamlar Derneği Başkanlığı yaptığını ve Azarbaycan Devlet Sanatçısı olduğunu söyleydi. Hazayeva, "Ben 2 yıldır Azerbaycan Millet Meclisinin üyesiyim. Biz ressamız. Ressamlar ressamlarla birlikte olmak ister. Ben çalıştaylara gitmiyorum, zamanımız yetmiyor ama Adana'ya kendi zamanımdan çalarak geldim. Burada çok güzel sanatçılar var. Onlarla çalışmak çok büyük bir zevktir" diye konuştu. Adana'yı çok merak ettiğini kaydeden Hazeyava, "Geçen yıl Nahçıvan'da düzenlediğimiz festivalde Adanalı sanatçılar burası hakkında çok güzel şeyler söylediler. Ve hakikaten de Adana'nın ne kadar güzel ve temiz bir şehir olduğunu gördüm. Sanata değer verildiğini gördüm bu da beni çok sevindirdi" dedi.