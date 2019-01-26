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Çilek tarlasında akıma kapıldı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Çilek tarlasında akıma kapıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarladan çilek toplayan 3 çocuk annesi Havva Bulut (60), devrilen elektrik direğinden sarkan tele dokununca, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Silifke'nin Sökün Mahallesi'ndeki çilek tarlasında meydana geldi. Havva Bulut çilek tarlası içinde devrilen elektrik direğinin yanında çilek toplamaya başladı. Ancak fark etmediği tele dokununca elektrik akımına kapıldı. Beraberinde bulunan eşi Servet Bulut (60) da olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Olayı gören tarladaki diğer işçiler, sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Havva Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut'un cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
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Çilek tarlasında akıma kapıldı
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