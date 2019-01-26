Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlıların feryadı

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli'deDoğu Türkistan sevdalısı insanların toplandığı açıklamada, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ellerden düşmedi. Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, Zülfikar Ali ve Alimcan Turdi de birer konuşma yaparak Çin zulmü altında yapılan soy kırıma dikkat çektiler. Doğu Türkistanlı Alimcan Turdi, kendisi ile telefonla görüştüğü için ailesinden 40 kişinin Çinli yetkililer tarafından alıkonulduğunu ve nerede olduklarının bilinmediğini söyledi. Anne babaları zalim Çinliler tarafından götürüldüğü için sahipsiz kalan çocukların da soğuktan donarak öldüğünü kaydetti. Alperen Ocakları Mersin İl Başkanı Ayhan Solmaz, Erdemli öğretmenevinde yaptığı basın açıklamasında, Doğu Türkistan da yapılan zulme ve katliamlara dikkat çekti. Suçları Türk ve Müslüman olmak olan Doğu Türkistanlıların Suriyeliler kadar değerinin bulunmadığının altını çizdi. Solmaz, "Tüm zulüm, katliam ve soykırıma rağmen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yurtlarını topraklarını terk etmediler ne olur onlara yardım edelim" dedi.