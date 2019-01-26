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Engelli kursiyerlerden tiyatro gösterimi

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Engelli kursiyerlerden tiyatro gösterimi
Mersin'de Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde eğitim gören engelli kursiyerler, "Binbir Gece Masalları Şehrazat" adlı tiyatro oyunu sahneledi. Engellilerin tiyatro gösterimi, beğeniyle izlendi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa hizmet verdiği Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde eğitim gören engelli, tiyatro oyunuyla Mersinlilerin karşısına çıktı. Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde engelli kursiyerler tarafından hazırlanan ve Gülen Cesur'un uyarlayarak yönettiği "Binbir Gece Masalları Şehrazat" adlı tiyatro oyununu sahneleyen engelliler, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunu çok sayıda vatandaş izledi. Oyun öncesinde bir konuşma yapan engelli annesi Berrin Tulumbacı, engelli gençlerin sahneleyeceği oyuna destek veren herkese teşekkür ederek, engelliler olarak burada bir işi başarmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
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Engelli kursiyerlerden tiyatro gösterimi
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