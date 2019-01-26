Gönülleri birleşenler meydanda buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısına hemşerilerini davet etti. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin Türk milletinin bekası için bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de devam etmesinin ardından açıklanan Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan adayları, bugün saat 14.00'te yapılacak olan açık hava toplantısı ile tanıtılacak. Türkiye'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ilk belediye başkan adayı olarak açıklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, hemşerilerini İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan aday tanıtım toplantısına davet etti.