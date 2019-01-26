Gürsu Güler şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası'na katılan Yakın Doğu Koleji sporcusu Gürsu Güler, 14 yaş altı kategorisi uzun atlamada şampiyon oldu. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyona bine yakın sporcunun mücadelesine sahne oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı adına yarışan Gürsu Güler, Uzun Atlama branşında 5.38'lik ve 60 metre engel branşında 9.90'lık derecesi ile Türkiye birinciliğini elde etti. Antrenörler Özgür Kıralp ve Niyazi Serhaner genç atleti tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.