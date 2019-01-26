Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, ilaç tedavisine cevap vermeyen yüksek tansiyon hastalarının, yeni geliştirilen anjiyo benzeri renal denervasyon yöntemiyle kesin tedavilerinin sağlanabildiğini ifade ederek, bu yöntemin yüksek tansiyon hastaları için yeni bir umut olduğunu söyledi. Tüm dünyada her üç erişkinden birinin yaşamı boyunca, tıptaki adı hipertansiyon olan yüksek tansiyon riski ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Hamza Duygu, yüksek tansiyonun tüm dünyadaki önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını ve en yaygın sağlık sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Yüksek tansiyonun kalp krizi, felç, görme kaybı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve tüm diğer atardamarlarda damar sertliğine yol açan sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Duygu; "Komplikasyonsuz yüksek tansiyon çoğu kez belirti vermeden sinsi ilerlemekte ve bazen ancak komplikasyona yol açtığında tanı konabilmektedir. Bu nedenle yüksek tansiyona "sessiz katil" de denilmektedir" dedi.AcıbademAdana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Gizir, kanser tedavisi alınırken sağlıklı beslenmeyle ilgili bililnmeyenleri paylaştı. Gizer, "Çağın hastalığı kanser giderek artıyor. Araştırmalar kanserden ölümlerin yüzde 30'undan fazlasının aşırı şişmanlık, yetersiz sebze ve meyve tüketimi, fiziksel egzersiz eksikliği ile sigara ve alkol kullanımından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Ülkemizde de giderek daha fazla görülür hale gelen kanser hastalığı sırasında nasıl sağlıklı beslenileceği tedavi gören hastaların üzerinde en çok durdukları konulardan biri" dedi Gizir, kanser tedavisi gören hastalar ve yakınlarının bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz atlatabilmesi için 10 önemli beslenme önerisinde bulunuyor. Gizir, kişinin kendisine özgü hassasiyetleri için de mutlaka bir diyetisyene danışmasını tavsiye ediyor.Yüzlerce sağlıkçı, hasta ve hasta yakını donör olabilmek için kan verdi. "Öne Çık Hayat Kurtar" sloganı ile Türkök Kızılay öncülüğünde başlatılan kök hücre bağış kampanyasına Özel Algomed Hastanesi önemli destek verdi. Özel Algomed Hastanesi'nde, 18-50 yaş arası yüzlerce çalışan, hasta ve hasta yakını donör olabilmek için kan vererek, kök hücre bağışı kampanyasına katıldı. Kan veren her bir kişi, kanseri yenmek için bekleyen ve zamanla yarışan hastalara umut oldu. Uzm. Dr. Arif Akgül, kök hücre bağışı için kan veren yüzlerce kişiye minnettar olduklarını söyledi ve "Hastanemizde başlattığımız kampanya ile nakil bekleyen bir çok hastaya umut olmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine katkı sağlayabilmek için kurum olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve öne çıkıp hayat kurtarmak için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.