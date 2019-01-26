Hatay zirveye koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste aldığı sonuçlarla Türkiye gündemine oturan Hatayspor tutulmuyor... Futbolun ve başarının büyük bütçelerle olmadığını kanıtlayan bordo-beyazlı ekip, ligde yedi maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, kupada da 1-0'ın rövanşında Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yoluna devam etti.LİDER TAKIM TANIMIYOR!50 yıllık tarihinde ikinci kez Spor Toto 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Hatayspor, geçtiğimiz hafta ligde lider Gençlerbirliği'ni devirdikten sonra kupada da Süper Lig lideri M.Başakşehir'i farklı bir skorla geçerek taraftarına büyük bir mutluluk yaşattı. Yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e adım adım ilerleyen bordobeyazlı takımda futbolcular, "Bu yıl taraftarımızla başaracağız" diye konuştular.Geçtığımız yıl şampiyon olduktan sonra tarihinde 2. kez Spor Toto 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Hatay'ın başında görevine devam eden teknik adam İlhan Palut, ligde de başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 2016- 17 sezonunun 21. haftasında Hatayspor'un başına geçerek ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayan Palut, takımıyla 65 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda sahadan 39 galibiyetle ayrılan bordo-beyazlılar, 17 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Rakip kalelere 89 gol bırakırken, kendi kalesinde 32 gol gördü.